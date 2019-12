Il mondo della MotoGp è stato colpito da uno scandalo doping che riguarda Andrea Iannone. Il campione di Vasto è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato lo scorso 3 novembre, ma si è detto sereno e tranquillo, certo di non aver fatto uso di sostanze vietate. Secondo Iannone ed il suo staff, la causa della positività potrebbe essere da ritrovare nelle carni mangiate dal pilota durante il Trittico Asiatico.

Intanto il campione di Vasto ha chiesto le controanalisi per dimostrare di essere pulito e quindi avere la sospensione della sua sanzione. Sembrava che i tempi sarebbero stati lunghi, ma l’esito delle controanalisi potrebbe arrivare già il 7 gennaio e se non verrà confermata la positività allora verrà annullata la sospensione del pilota, che potrà tornare finalmente in sella alla sua Aprilia per i test. In caso contrario, invece, la procedura andrà per le lunghe, con un processo.

Valuta questo articolo