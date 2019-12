Gregorio Paltrinieri non delude mai! L’atleta nativo di Carpi firma una prestazione straripante davanti al pubblico di Riccione vincendo la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero degli Assoluti Invernali di Nuoto. Il neo campione italiano ferma il cronometro in 14:42.66, tempo ben al di sotto del minimo richiesto per accedere alle Olimpiadi (14:45.00). Gregorio Paltrinieri potrà dunque difendere il titolo di campione olimpico nelle acque di Tokyo 2020, manifestazione nella quale disputerà anche la gara dei 10 km di fondo.

Valuta questo articolo