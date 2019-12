Esordio amaro per Rino Gattuso oggi nella panchina del Napoli al San Paolo: i celesti hanno ceduto al Parma per 1-2 confermando così il periodo di crisi della squadra. “Non credo alla sfortuna, in questo momento mentalmente la squadra non sta bene. Ci abbiamo messo del nostro, ma abbiamo preparato la gara in due giorni e mezzo. Ci siamo fatti prendere troppo dall’entusiasmo, dobbiamo tornare a credere nel potenziale che abbiamo ed eliminare le varie problematiche. E’ un momento così“, queste le prime parole di Gattuso ai microfoni Sky.

“Ci sono state cose positive, ma non bastano perchè siamo andati in sofferenza. Siamo una squadra che ha pochissimo equilibrio. Insigne non è il solo ad aver giocato male. Questa è una squadra abituata per quasi dieci anni ad essere sempre seconda o terza, ci sta che un periodo così con i tifosi che fischiano. Ma dobbiamo ritrovare entusiasmo e stare sul pezzo“, ha aggiunto il tecnico.

“Ho parlato con i giocatori, li ho messi dove hanno giocato per tantissimo tempo. Ma in questo momento manca l’equilibrio. I primi dieci minuti rispecchiano il nostro momento, una sciagura: ogni minuto ne combinavamo una. Il Milan veniva da 4-5 anni con problematiche, qui invece è qualcosa di nuovo perchè quasi tutti hanno scritto pagine importanti nella storia di questo club e si trovbano a gestire una situazione mai toccata con mano. Abbiamo il dovere di pensare al quarto posto, ma dobbiamo lavorare a testa bassa per migliorare una classifica così brutta. In questo momento siamo in grandissima difficoltà“, ha concluso.

Valuta questo articolo