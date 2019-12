Formula 1 – Hamilton in Ferrari, Leclerc sincero ad Abu Dhabi: il parere del monegasco

Charles Leclerc commenta l’ipotesi di un futuro in Ferrari di Lewis Hamilton: il parere del giovane monegasco

Nel weekend di gara di Abu Dhabi l’argomento principale è stato il possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Il mercato piloti si fa infuocato con un futuro che potrebbe vedere stravolti i top team della Formula 1. In tantissimi hanno espresso il loro parer riguardo questo rumors di mercato, tra questi c’è anche Charles Leclerc.

“Se darei il benvenuto a Hamilton nel 2021 in Ferrari? Certo siamo in F1 e vogliamo lottare contro i migliori. Quest’anno ho avuto una grande opportunità avendo a fianco a me un quattro volte campione del mondo ed ho imparato tanto da lui. Puoi solo imparare da questo tipo di campioni”, queste le parole del giovane monegasco ad Abu Dhabi .

