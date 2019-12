Rocco Commisso ha grandi progetti per il futuro della Fiorentina, primo tra tutti la costruzione di un nuovo stadio per il club viola, che permetterebbe una crescita più rapida e repentina come avvenuto per la Juventus.

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il numero uno della società toscana ha rivelato: “dobbiamo fare gli impianti per incrementare gli incassi e prendere i migliori giocatori. Poi, tutto cambierà. L’Italia è la vera patria del calcio, noi siamo meglio dell’Inghilterra, la politica deve capire che il calcio è un patrimonio dell’Italia, così come il turismo e il cibo. Si aiutino le persone come me e gli altri proprietari di club a fare cose belle per il calcio italiano. La Juve ha fatto una cosa bella, spero ci riesca anche la Roma“.

Il presidente della Fiorentina si è soffermato poi anche sul mercato, liquidando la pratica Ibrahimovic con una battuta: “ci sono già io che sono vecchio. E’ una battuta per dire che a Ibra non sto pensando“.

