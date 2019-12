Serata amarissima ieri per la Fiorentina, che ha ceduto alla Roma per 4-1 davanti al pubblico del Franchi. Un ko doloroso che mette a rischio la posizione di Montella. Il tecnico potrebbe essere esonerato dalla società, che adesso deve riflettere sulla situazione complicata.

“Questo momento è durissimo. Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ora dobbiamo analizzare, riflettere. Domani mattina ci incontreremo, sentiremo il presidente. Con Montella non ho ancora parlato, ho parlato con Commisso e mi ha detto che voleva un attimo riflettere: lui è una persona molto coerente, non ha mai mandato via nessuno ma capisce che siamo in un momento di difficoltà, con calciatori che non sono abituati a stare in queste situazioni”, ha dichiarato Pradè.

“E’ inutile adesso fare nomi. Stanotte non dormiremo, dobbiamo prendere la decisione migliore per Firenze“, ha aggiunto il ds sull’eventuale dopo Montella.

“Avevo chiesto pazienza, però la pazienza ha un limite. Quello che dico a loro è che noi siamo qui per fare bene e costruire una Fiorentina competitiva: se ci sarà qualcosa sul mercato lo faremo“, ha concluso.

