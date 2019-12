Undicesimo posto nella classifica piloti, nove piazzamenti a punti ma nessun podio per Kimi Raikkonen, riuscito ad ottenere come miglior risultato un quarto posto nel Gran Premio del Brasile.

Una stagione piena di alti e bassi, che il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha descritto così: “penso che ci siano state due fasi diverse in questa stagione. Nella prima parte è andata bene. Ci sono state un paio di gare negative come Barcellona e Monaco, ma poi siamo migliorati. Dopo le vacanze estive avevamo ancora un buon ritmo, ma come squadra non abbiamo ottenuto punti e dopo è diventato molto difficile lottare per i primi dieci posti. Nelle ultime gare poi abbiamo ritrovato un po’ di ritmo, ma solo in Brasile abbiamo raccolto un buon numero di punti con entrambe le macchine. Penso che abbiamo imparato molto e lo useremo per il prossimo anno, quando cercheremo di fare meglio come squadra“.

Raikkonen ha poi fatto un paragone con la sua esperienza in Ferrari, lanciando una frecciatina al Cavallino: “questa stagione è stata molto migliore, ad esempio, di un anno difficile in Ferrari, come squadra e come pilota. Il lavoro in un weekend di gara non è molto diverso, qualunque sia la tua squadra, ma c’è un po’ meno stress in Alfa e questa è una cosa buona. E’ anche positivo che la squadra sia più vicina a casa, così posso passare più tempo con la mia famiglia“.

