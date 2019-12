La paura di perdere il Gran Premio di Monza è stata concreta, ma Angelo Sticchi Damiani adesso può sorridere.

Anzi, il presidente dell’ACI gongola per il ‘Casco d’Oro Speciale 2019, ricevuto nel corso della 54ª edizione della cerimonia organizzata da Aci e AutoSprint. Un premio importante che Damiani ha accolto con queste parole: “non potevamo perdere proprio il Gran Premio di Monza. Sono tanti soldi, in grande impegno ma sono convinto che abbiamo trovato con Liberty Media un buon accordo. L’operazione è conveniente, riusciremo a non far soffrire l’Aci“.

