Pierre Gasly chiude la stagione con un prestigioso riconoscimento, il pilota francese infatti ha ricevuto il ‘Casco d’Oro 2019‘, consegnatogli questa sera durante la 54ª edizione della cerimonia organizzata da Aci e AutoSprint.

Un premio arrivato grazie allo splendido podio ottenuto in Brasile: “è stata una stagione speciale, intensa ed emozionante. Devo ovviamente ringraziare il team per le 9 gare che abbiamo vissuto insieme, se non avessero fatto uno straordinario lavoro io e Kvyat non saremmo mai arrivati a podio“.

