Una partnership iniziata grazie alla volontà di Sergio Marchionne, riuscito a riportare nel 2018 in Formula 1 il marchio Alfa Romeo, come title sponsor prima e come title name dopo.

Un rapporto, quello con la Ferrari, diventato sempre più stretto e che, adesso, potrebbe allungarsi. Mattia Binotto infatti ha rivelato come le parti stiano trattando il rinnovo della fornitura di motore e retrotreno alla scuderia di Hinwil: “abbiamo ancora un contratto per tutto l’anno prossimo e stiamo già discutendo il rinnovo per le stagioni successive. A dimostrazione che, se discutiamo il rinnovo, poi non è così disastrosa“.

