Non poteva mancare nemmeno quest’anno l’attesissima Cartolina di Natale che, come di consueto, Bernie Ecclestone regala in questo particolare periodo. Una vignetta pungente e ironica, tesa a far ridere nascondendo una piccola frecciatina velenosa ai protagonisti della sua idea.

Questa volta nel mirino ci sono finiti i Commissari di Gara, un modo utile a Mister E. per esprimere la sua idea sulle rigide regole che avviliscono i Gran Premi. Così, l’ex boss della Formula 1 ha disegnato tutti i piloti seduti davanti agli steward, attoniti di fronte alle regole elencate anche da Emanuele Pirro, finito nell’occhio del ciclone in Canada per aver penalizzato Vettel, togliendogli anche la vittoria. Ecco l’elenco delle regole elencate dai Commissari nella vignetta:

‘Leggete il libro delle istruzioni prima dell’inizio della gara’. ‘Non passate sopra le linee, non importa di quale colore o dove’. ‘Messaggi tra gli ingegneri di pista e i piloti per passare dagli avvocati’. ‘Se avete un incidente date la colpa all’altro pilota’. ‘Non venite beccati a gareggiare per evitare squalifiche’. ‘Non pensate. Seguite gli ordini di squadra’. ‘Se venite interrogati da noi, cercate di sembrare onesti’.

