L’Everton ha deciso di puntare su Carlo Ancelotti per rilanciarsi in Premier League dopo un inizio di stagione difficoltoso. Il tecnico italiano, dopo il suo idillio finito male con il Napoli, ha deciso di accettare la nuova sfida, anche se vedrà i propri obiettivi ridimensionarsi. Ma tant’è, Ancelotti ha accettato di volare sulla panchina dell’Everton, ma nelle ultime ore i tifosi sui social hanno scherzato su un’altra acquisizione importante, vale a dire quella di un steward che somiglia tanto a Josè Mourinho. L’ironia si è sprecata sui social, e la somiglianza (come si può evincere dalla foto sottostante) sembra proprio esserci.

