Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore dell’Everton, nella notte le parti hanno raggiunto l’accordo definitivo che permetterà all’ex manager del Napoli di tornare in Premier League dopo l’esperienza con il Chelsea.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì, prima infatti c’è da trovare l’intesa con Aurelio De Laurentiis per la risoluzione di contratto. Al momento dell’esonero infatti ADL aveva promesso ad Ancelotti che lo avrebbe pagato finché non avesse trovato una nuova squadra. Dunque, con l’arrivo dell’Everton, non resta che firmare la risoluzione del contratto, così da permettere all’allenatore emiliano di firmare con il club inglese.

