Mattinata positiva per gli atleti azzurri nella quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento a Glasgow.

La Nazionale Italiana brilla nelle batterie, staccando numerosi pass per semifinali e finali in programma questo pomeriggio. Si comincia subito alla grande con la qualificazione di Codia e Ceccon al penultimo atto dei 50 farfalla, mentre non ce la fa Matteo Rivolta, diciannovesimo in 23″14. Nei 50 dorso femminili avanzano Silvia Scalia e Costanza Cocconcelli, rispettivamente con il sesto e il quindicesimo tempo.

Alessandro Miressi si qualifica per la semifinale dei 100 stile libero con il sesto tempo, niente da fare invece per Condorelli e Frigo, entrambi eliminati. Nessun problema nei 200 stile per Federica Pellegrini e Margherita Panziera, che volano in finale firmando rispettivamente il terzo e l’ottavo crono di giornata. Miglior tempo invece per Elena Di Liddo nelle batterie dei 100 farfalla, la 26enne di Bisceglie chiude davanti a tutti con il crono di 56″46. Bene anche Ilaria Bianchi, in semifinale con il settimo riscontro cronometrico.

Nei 100 misti, semifinale in tasca per Marco Orsi e Thomas Ceccon. Eliminati Izzo e Razzetti. Centra la finale dei 200 misti Ilaria Cusinato che firma il quarto crono, fuori invece Anna Pirovano e Costanza Cocconcelli. Finale ottenuta anche per la staffetta italiana 4×50 sl mista: Lorenzo Deplano, Santo Condorelli, Silvia Di Pietro e Margherita Panziera chiudono al quarto posto, staccando un posto in finale con Polonia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Bielorussia, Irlanda e Germania.

Semifinali e finali ore 18:00

50 dorso donne – semifinali (Silvia Scalia e Costanza Cocconcelli)

50 farfalla uomini – semifinali (Codia e Ceccon)

100 rana donne – finale (Martina Carraro e Arianna Castiglioni)

100 sl uomini – semifinali (Miressi)

200 misti donne – finale (Ilaria Cusinato)

100 misti uomini – semifinali (Marco Orsi e Thomas Ceccon)

200 sl donne – finale (Federica Pellegrini e Margherita Panziera)

100 rana uomini – finale (Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi)

100 farfalla donne – semifinale (Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi)

50 farfalla uomini – finale

50 dorso donne – finale

4×50 sl mista – finale (Italia)

