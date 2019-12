Dopo l’argento di Alessandro Miressi, arriva un altro secondo posto importante per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta. Elena Di Liddo chiude in 56”37 la sua prova nei 100 farfalla donne, portandosi a casa la medaglia d’argento. La nuotatrice azzurra si arrende alla bielorussa Shkurdai (56”21). Terza posizione per la greca Ntountounaki (56”44). Quinta posizione per Ilaria Bianchi (56”92), altra azzurra impegnata in gara.

