Fabio Fognini ha un rapporto davvero particolare con gli hater. Il tennista italiano, al primo passo falso, viene fin troppo spesso criticato ingiustamente, tanto da chi vorrebbe vederlo sempre vincente per via del suo talento, tanto da chi invece nutre una sorta di antipatia nei suoi confronti.

L’esibizione persa a Diriah, Arabia Saudita, contro Medvedev è stata solo l’ultima occasione per mettere il mirino sul ‘Fogna’ e sparare sentenze. Su Instagram il tennista ha spiegato il motivo del netto 6-2 / 6-2 subito dal russo: “ci tengo a precisare a tutti gli ignoranti che ieri mattina ho vomitato ed ho avuto febbre sino alle 4 di pome (la finale era alle 6)… giusto per. Anche in un torneo d’esibizione volete farvi notare con super articoli“.

Valuta questo articolo