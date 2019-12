Il nuovo anno comincerà con una sfida estrema per Fernando Alonso, che parteciperà alla Dakar 2020 al volante di una Toyota Hilux insieme a Marc Coma.

Un’esperienza tutta da vivere per il driver di Oviedo, il cui obiettivo sarà quello di terminare la competizione: “mi preparerò al meglio perché voglio sfruttare tutte le mie possibilità. Una disciplina estrema, più di tutte nel motorsport” commenta Alonso al Gran Gala FIA. “La tecnica di guida è completamente differente da quella della F.1. Le mie sensazioni non sono molto positive. Quando ho partecipato all’Indy 500 sentivo che potevo vincere, qui è molto dura. Ma ho differenti strategie, voglio utilizzare per rimanere nelle posizioni più alte in vista della volata finale”.

