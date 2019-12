Rafael Leao non sta attraversando il miglior momento della sua carriera. L’attaccante portoghese aveva impressionato nelle prime uscite con il Milan, brillando nel momento più buio dei rossoneri targati Giampaolo, ma con la nuova gestione Pioli, l’ex Lille non è soltanto scivolato indietro nelle gerarchie, ma non riesce nemmeno ad incidere in quei pochi minuti che gli vengono concessi come subentrante dalla panchina.

Il portoghese è finito al centro di aspre critiche, riguardanti la sua svogliatezza in campo e in allenamento, alle quali ha deciso di rispondere, dopo un lungo silenzio, con un messaggio criptico su Twitter: due emoji di una persona che parla. Il significato? Solo chiacchiere…

