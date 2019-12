Per cancellare la delusione della Supercoppa Italiana persa contro la Lazio, Cristiano Ronaldo ha deciso di godersi le vacanze di Natale con tutta la sua famiglia. Il fuoriclasse portoghese ha scelto il mare per trascorrere gli ultimi giorni di dicembre, postando su Instagram una foto che lo ritrae con la compagna Georgina Rodriguez e i figli, insieme a Babbo Natale, sbarcato per l’occasione sulla sabbia… non di certo il paesaggio ideale per Santa Claus, ma per Cristiano Ronaldo si fa questo ed altro!

