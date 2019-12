Doveva essere una tranquilla partita di Coppa Italia, ma in casa Fiorentina si è aperto un vero e proprio caso. Durante la sfida contro il Cittadella, Montella ha deciso di sostituire Riccardo Sottil che non ha preso bene il cambio. Il giovane esterno 20enne, ha litigato in panchina con il vice Russo ed il preparatore Irrera, poichè a suo dire non meritava la sostituzione vista la buona prova offerta in campo. I tifosi della Fiorentina, che hanno beccato Montella dopo la decisione, sembrano dalla sua parte. Nuova grana, dopo la questione del rinnovo di Federico Chiesa?

