Nona sconfitta stagionale per i Los Angeles Clippers che si arrendono agli Houston Rockets in una partita piuttosto calda. Fra le due franchigie non corre buon sangue, complice la lotta per le posizioni di vertice nella Conference, ma anche per la rivalità fra alcuni giocatori in campo, Westbrook (autore di 40 punti!) e Beverley, per citarne due.

Proprio il mastino dei Clippers ha terminato la sua gara in anticipo per 6 falli, accompagnato da Lou Williams, espulso per proteste veementi contro l’arbitro Kane Fitzgerald. Ai Clippers sono saltati i nervi e Doc Rivers nel post gara ha sottolineato questo aspetto: “abbiamo perso la calma. Impareremo anche da questo, ed è sicuramente meglio oggi che ai playoffs. Prendiamo però troppi falli tecnici ed è qualcosa che dobbiamo migliorare, come con l’espulsione di Lou Williams. L’arbitro ha persino dato del tempo a Lou di calmarsi, non ascoltandolo, prima di espellerlo, ma non c’è stato verso. Capita, però non dovrebbe, nel quarto periodo. Anche se si pensa di avere ragione, è meglio essere più maturi anche di chi ti dà le spalle e non ti ascolta“.

