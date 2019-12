“Mi piacerebbe restare nel calcio, e mi piacerebbe farlo in prima linea, area tecnica, osservatore, come direttore sportivo“. Un anno fa Antonio Cassano disegnava il proprio futuro, oggi quel desiderio si è trasformato in realtà con l’abilitazione ricevuta a Coverciano, dopo aver sostenuto gli esami finali e discusso la tesi. Insieme a Fantantonio, altri 39 allievi sono diventati oggi direttori sportivi, tra cui anche Alessandro Lucarelli, Sergio Pellissier, Nicola Pozzi e Christian Puggioni.

Questa la lista completa:

Cristoforo Barbato, Andrea Baretti, Emanuele Berrettoni, Gianluca Berti, Gianluca Bocconcello, Dario Bova, Francesco Cangi, Antonio Cassano, Salvatore Maria Castorina, Ferdinando Coppola, Cristian Simone Cottarelli, Irene Cravero, Simone Farina, Claudio Ferrarese, Sergio Filipponi, Massimo Frassi, Riccardo Gaucci, Giuseppe Giglio, Simone Grillo, Simone Guerri, Giuseppe Lolaico, Alessandro Lucarelli, Giorgio Marinucci Palermo, Matteo Padalino, Sergio Pellissier, Marco Pianotti, Nicola Pozzi, Christian Puggioni, Carmine Russo, Matteo Scala, Mattia Serafini, Elisabet Spina, Stefano Stefanelli, Massimo Tanzillo, Tomaso Tatti, Matteo Tognozzi, Orlando Urbano, Fortunato Varrà, Marco Zanardini e Francesco Zanardini.

