Il Borussia Dortmund è piombato con decisione su Dries Mertens, il club giallonero deve infatti sostituire l’infortunato Paco Alcacer, così ha chiesto informazioni al Napoli sul giocatore.

Il belga dal canto suo prende tempo, preferirebbe aspettare giugno prima di prendere una decisione, per capire quali siano le intenzioni di De Laurentiis, che al momento gli ha offerto un rinnovo biennale a 4 milioni di bonus. Nel caso in cui le parti non dovessero trovare l’accordo, Mertens allora potrebbe anche accettare di trasferirsi in Bundesliga, considerando come non abbia intenzione di vestire un’altra maglia in Italia oltre quella del Napoli.

