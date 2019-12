Fresco del successo nella rivincita contro Andy Ruiz Jr., Anthony Joshua ha deciso di concentrarsi sui suoi prossimi avversari. Il pugile britannico sa già di dover affrontare nel prossimo futuro il vincitore (ma in seguito anche lo sconfitto) del match fra Tyson Fury e Deontay Wilder, avversari davvero tosti indipendentemente dall’esito del loro match.

Joshua sembra preferire Tyson Fury, al punto da volerlo aiutare facendogli da sparring partner, in modo tale da affrontarlo poi in maniera più rapida in futuro (avrebbe la precedenza in quanto vincitore). A Sky Sport Joshua ha dichiarato: “Fury hai bisogno di me per lo sparring? Ho già fatto sparring con Tyson Fury quando eravamo ragazzini. Andrò in America per fare sparring con lui e prepararlo in vista della sfida contro Wilder“.

La risposta di Tyson Fury non si è fatta attendere: “ho appena visto il video di Sky Sport nel quale Joshua dice che sarebbe felice di farmi da sparring partner nel mio camp. Mi piacerebbe averti nel mio camp. Davvero, davvero mi piacerebbe averti nel mio camp per allenarmi in vista del match contro Deonay Wilder e dargli una bella lezione. Mi piacerebbe, spero tu l’abbia detto con sincerità perché mi piacerebbe allenarmi con te. Grazie mille per la proposta e complimenti per l’ultimo match. Congratulazioni e fair play“.

