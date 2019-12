Il Bologna manda ko il Napoli, Dzemaili ammette: “speriamo che il mister si sia calmato, quando è arrabbiato è abbastanza cattivo”

Dzemaili e la vittoria del Bologna sul Napoli: le parole del calciatore rossoblu dopo il successo di questo pomeriggio

Splendida giornata per il Bologna, che ha trionfato oggi contro il Napoli al San Paolo. Una fantastica risposta, quella dei rossoblu, dopo le esternazioni di rabbia di Mihajlovic in conferenza stampa venerdì.

“Stare tutta la settimana con il mister è stato importante. Speriamo si sia calmato perchè quando è arrabbiato è abbastanza cattivo. I risultati non ci hanno sorriso ma le prestazioni ci sono sempre state. Abbiamo messo tutte le avversarie in difficoltà e oggi sono finalmente arrivati i tre punti. Non è da tutti vincere a Napoli“, queste le parole di Dzemaili ai microfoni Sky.

