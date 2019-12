Il Bologna di Mihajlovic in campo col coraggio del suo guerriero: espugnato il San Paolo, Napoli ko 1-2

Il Napoli paga le fatiche della Champions League, il Bologna ne approfitta trascinato in campo dal coraggio di Mihajlovic: splendida vittoria dei rossoblu al San Paolo

E’ un Bologna coraggioso, contaminato dal suo guerriero numero 1, Sinisa Mihajlovic, quello sceso in campo oggi, per la sfida contro il Napoli valida per la 14ª giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di venerdì, il tecnico serbo, tra una dedica ed un pianto trattenuto, non ha risparmiato i suoi giocatori, ammettendo di essere molto arrabbiato con loro.

E’ arrivata prestissimo la reazione desiderata da Mihajlovic: il Bologna ha infatti espugnato oggi il San Paolo, mandando ko il Napoli di Ancelotti per 1-2. Llorente ha portato in vantaggio gli azzurri, per poi cedere al gioco dei rossoblu, a rete con Olsen e Sansone. Un gol annullato dal Var al 94°, sempre di Llorente, ha impedito al Napoli di metterci una pezza.

La squadra di Ancelotti paga le fatiche del turno di Champions League contro il Liverpool ed esce dal campo a testa bassa, tra i fischi dei tifosi del San Paolo.

