Tutti attendevano Federica Pellegrini, invece la nuova campionessa italiana dei 50 sl è Silvia Di Pietro, abile a battere la Divina agli Assoluti di Riccione.

L’azzurra chiude in 24″95, precedendo di 23 centesimi la veneta e prendendosi così il secondo oro di giornata. Niente pass olimpico però per la Di Pietro, che avrebbe dovuto superare il limite di 24″3, mezzo secondo meglio del record italiano che detiene. “Non solo il tempo mi soddisfa, ma è completamente inaspettato“ le parole dell’azzurra. “L’obiettivo era cercare di tornare in acqua per vincere la gara, ma non avrei mai pensato di scendere sotto i 25”. Mi sono stupita. A Glasgow non era iniziata bene la settimana, però mano a mano sono migliorata. Continuerò a lavorare anche dopo gli Assoluti, spero con continuità“. Soddisfatta anche Federica Pellegrini: “sono molto soddisfatta del tempo, va benissimo così. Adesso farò i 100 metri domani“.

