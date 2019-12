Andrea Petkovic fa il suo esordio in tv come conduttrice! Stile impeccabile e grande professionalità per la tennista

Al netto di risultati tennistici non proprio di primo piano, Andrea Petkovic è comunque una delle tenniste che suscita più interesse nel circuito WTA. La numero 78 del mondo è solita abbinare all’attività sportiva diverse passioni che sfociano nel mondo della scrittura, della cultura e del giornalismo. In passato si era occupata della redazione di diversi articoli online, nei giorni scorsi invece Andrea Petkovic ha fatto il suo esordio come conduttrice televisiva. La tennista tedesca ha condotto uno speciale sportivo sul canale tedesco ZDF Sport. Stile impeccabile, presenza scenica invidiabile e disinvoltura davanti alle telecamere hanno reso il suo esordio in tv un vero successo. Nel 2020, pur confermando il suo impegno sportivo, Andrea Petkovic ha fatto intendere che giocherà qualche torneo in meno per coltivare le sue passioni e porre le basi del suo futuro una volta appesa la racchetta al chiodo.