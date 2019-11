A tutto Zoff, dal caos in casa Napoli all’Italia di Mancini: “e sulla Juventus in Champions dico che…”

Zoff elogia l’Italia di Mancini e non nasconde un forte dispiacere per la situazione in casa Napoli: le parole dell’ex portiere italiano

E’ un Dino Zoff a 360 gradi, quello che ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma “I Lunatici”. L’ex portiere della Juve, non poteva non parlare proprio della sua ex squadra e della caccia alla Champions League: “per la Juventus potrebbe essere l’anno giusto per la Champions. Ha tutte le carte in regola per esserlo. Tante squadre di levatura hanno problemi. Il Bayern, il Barcellona e non solo. La concorrenza si è indebolita“.

Zoff, che ha militato anche nel Napoli, ha poi aperto una parentesi sulla situazione spiacevole che si è creata all’interno del club, tra società e giocatori: “non si deve arrivare a certe situazioni. Non so cosa sia successo, ma quel che sta accadendo è brutto e si creano dei presupposti poco felici. Non si deve arrivare a queste cose, bisogna risolverle prima. E non con gesti eclatanti. Non so chi ha torto o ha ragione, ma non si può arrivare a soluzioni così eclatanti“.

Mentre sull’Italia di Mancini ha aggiunto: “la vedo bene. Particolarmente bene. Mancini è bravo, i calciatori son venuti fuori, c’è entusiasmo, questa squadra può dire la sua agli Europei“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE