WTA Finals – Karolina Pliskova batte Halep e supera il girone: la romena eliminata il 3 set

Karolina Pliskova passa il girone ed accede alla fase ad eliminazione diretta delle WTA Finals: Simona Halep sconfitta ed eliminata in 3 set

Dopo Elina Svitolina, qualificatasi come prima del girone viola con 3 vittorie in 3 incontri e senza perdere nemmeno un set, la sfida fra Karolina Pliskova e Simona Halep ha il sapore dello spareggio: chi vince passa il turno, chi perde torna a casa. L’incontro inizia subito in discesa per Karolina Pliskova che rifila un netto 6-0 ad una Halep in grande difficoltà. La tennista romena, attuale numero 5 al mondo, rimonta nel secondo set riportando l’incontro in parità con il punteggio di 2-6. Serve il terzo set a decidere la gara ed è Karolina Pliskova ad aggiudicarselo con il 6-4 che le permette di passare alla fase ad eliminazione diretta.

