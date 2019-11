World Luxury Award 2019 di Montecarlo: Ferretti Group trionfa nella categoria “Cars & Yachts”

World Luxury Award 2019 di Montecarlo, il brand di Ferretti Group “Custom Line” ha avuto la meglio nella categoria “Cars & Yachts” per i social media

Custom Line conquista ogni giorno nuovi appassionati, anche sul web. E proprio la migliore strategia e la brillante gestione dei canali social sono state premiate con il prestigioso Gold Trophy, ottenuto nella categoria “Cars & Yachts” in occasione del “World Luxury Award 2019” di Montecarlo. Il riconoscimento certifica l’efficienza innovativa del Brand, capace di presidiare con successo ogni ambito della comunicazione. A conferma di questo primato, i tanti follower che animano i profili Instagram, Facebook e Youtube di Custom Line. Garanzia di competenza e qualità, il “World Luxury Award” è un forum indipendente che si pone un duplice obiettivo: migliorare lo standard di eccellenza creativa nei settori advertising, design e multimedia ed essere un Think Tank globale che sviluppa tecnologie all’avanguardia nel settore dei beni di lusso. In particolare, gli account Custom Line, gestiti in collaborazione con l’agenzia Arachno, partner di Ferretti Group, sono stati giudicati i migliori tra i canali social di tutti i maggiori player del lusso. Ampio bacino di utenti, tone of voice originale, elevato tasso di engagement e qualità dei contenuti hanno permesso di superare nettamente i concorrenti.

