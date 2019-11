Tennis – Coprifuoco a Bogotà, Federer costretto a rinunciare al match con Zverev: “ho il cuore spezzato” [FOTO]

A causa del coprifuoco previsto a Bogotà per gli scontri collegati alla giornata di sciopero di giovedì, il match esibizione tra Federer e Zverev è stato annullato

Non si è giocato l’atteso match esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev, previsto a Bogotà nella giornata di ieri. La partita non si è disputata a causa del coprifuoco imposto dal Governo colombiano, una misura eccezionale attuata in seguito agli scontri avvenuti in questi ultimi giorni e collegati alla giornata di sciopero nazionale di giovedì.

Una notizia che ha colpito molto Federer, intervenuto su Instagram con un post per esprimere la propria delusione: “ho il cuore spezzato per il popolo di Bogotà. A causa del coprifuoco di stasera, purtroppo non siamo riusciti a giocare questa partita che ho aspettato così a lungo. Prometto a tutti che torneremo in futuro per dare ai nostri fan colombiani la possibilità di vederci giocare. Ho tanti ricordi fantastici del mio tour del 2012 a Bogotà e non vedo l’ora che accada di nuovo“.

