Tennis – Coco Gauff incontra Zion Williamson: il rookie dei Pelicans le regala un paio di scarpe autografate [FOTO]

Coco Gauff ha incontrato Zion Williamson allo Smoothie King Center: il cestista dei Pelicans le ha regalato un paio di scarpe autografate

Coco Gauff e Zion Williamson rappresentano il giovane futuro dello sport americano. La prima è una talentuosa baby tennista, che all’età di 15 anni ha già vinto il suo primo titolo WTA ed è entrata in top 100 nella classifica femminile. Il secondo è il rookie scelto con la first pick al Draft dai New Orleans Pelicans, che per il mix di fisico e talento che possiede è stato paragonato addirittura a LeBron James. I due si sono incontrati allo Smoothie King Center di New Orleans, tana dei Pelicans, e Zion Williamson ha regalato a Coco un paio di scarpe autografate. Nelle storie Instagram della tennista si può vedere la foto delle scarpe con la scritta: “a Coco, con grande rispetto“.

