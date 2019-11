Tapiro d’oro a Gigi Buffon – Questa sera a Striscia la Notizia la consegna al portiere della Juventus

Gigi Buffon attapirato: questa sera a Striscia la Notizia la consegna del tapiro d’oro al portiere della Juventus

Valerio Staffelli è ‘amico’ degli sportivi: l’inviato di Striscia la Notizia consegna infatti spesso e volentieri Tapiri d’oro a chi vive di sport. Questa volta è il turno di Gigi Buffon: il portiere della Juventus riceverà il ‘premio’ perchè la sua immagine è stata usata, a sua insaputa, per promuovere trading online sul web e per l’acquisto di bitcoin. “Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare“, ha dichiarato Buffon.

