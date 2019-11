Snowboard, Nicola Liviero chiude al sesto posto nelle finali del Big Air di Modena

L’azzurro conquista il sesto posto nella finale del Big Air snowboard di Modena, sfornando una prestazione davvero coi fiocchi

Dopo la brillante qualificazione nella mattinata di sabato, Nicola Liviero non si smentisce e conquista un ottimo sesto nelle finali del Big Air snowboard di scena a Modena-Skipass, seconda tappa della Coppa del mondo di specialità. il 22enne non tradisce le attese e con 149,75 punti, chiude in sesta posizione la gara disputata sulla rampa allestita in occasione della fiera emiliana. Un risultato che fa seguito all’ottima prestazione delle qualifiche, dove Liviero aveva realizzato il punteggio di 92,75, il più alto di sempre nella disciplina da parte di un italiano.

A vincere è il canadese Nicolas Laframboise con il punteggio di 172,50, davanti al connazionale Mark Mcmorris (168 punti). Terzo posto per l’americano Chris Corning, che chiude con 166,25. Non hanno partecipato alla fase finale, invece, gli altri due italiani iscritta alla gara, ossia Emiliano Lauzi e Loris Framarin, così come Emil Zulian, non presente nemmeno alle qualificazioni a causa di una frattura al setto nasale.

Ordine d’arrivo Big Air Modena (ITA):

LAFRAMBOISE Nicolas (CAN) 172,50 MCMORRIS Mark (CAN) 168 CORNING Chris (USA) 166,25 KIMATA Ryoma (JPN) 163 HENKES Justus (USA) 155

6. LIVIERO Nicola (ITA) 149,75 MATTSSON Niklas (SWE) 93,50 THORGREN Sven (SWE) 56 SHARPE Darcy (CAN) 52,50 TOBITA Ruki (JPN) 19,75

