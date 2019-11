Serie A – Ancelotti sospettoso: “ho l’impressione che le partite vengano arbitrate dal Var”

Ancelotti non si fida dell’arbitraggio italiano: il tecnico del Napoli non nasconde i suoi dubbi

Si è tenuto oggi l’incontro con arbitri e capitani organizzato dalla Figc. All’evento era presente anche Carlo Ancelotti che ha espresso tutti i suoi dubbi riguardo l’arbitraggio e l’uso del Var: “oggi il problema principale è sapere chi arbitra le partite e invece a volte ho l’impressione che le partite vengano arbitrate dal Var. So per certo che un Rocchi o un Orsato arbitrano le partite, ma non ne sono certo con altri arbitri con meno esperienza facciano altrettanto. Accetto l’errore di Giacomelli (in Napoli-Atalanta, ndr) o Rocchi, ma non accetto l’errore del Var“, ha dichiarato il tecnico del Napoli.

