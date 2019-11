Scherma – Coppa del Mondo: Arianna Errigo ritrova la vittoria nel fioretto, Elisa di Francisca sul podio a Il Cairo

Arianna Errigo ritrova il sorriso: l’azzurra di nuovo sul gradino più alto in Coppa del Mondo dopo tre lunghi anni a digiuno

Inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di fioretto per l’Italia: Arianna Errigo è infatti ritornata alla vittoria nel fioretto femminile, urlando di gioia ad Il Cairo. Un doppio podio azzurro, con Elisa Di Francisca che ha conquistato un ottimo bronzo. Un successo speciale per Arianna Errigo, che non trionfava da ottobre 2016: oggi l’azzurra ha sconfitto in finale la giovanissima cinese Shi Yue che, che in semifinale aveva fermato la più esperta Elisa Di Francisca.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE