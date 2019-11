Formula 1, Alonso apre le porte ad un clamoroso ritorno nel circus: “vi svelo cosa ho intenzione di fare”

Il pilota spagnolo ha aperto ad un possibile ritorno in Formula 1, sottolineando di avere intenzione di studiare il regolamento che entrerà in vigore nel 2021

Fernando Alonso ha chiuso con la Formula 1 ormai da un anno, concentrandosi sul WEC e su altre attività diverse dalla massima categoria del motorsport.

Nel 2020 si cimenterà nella Dakar e ancora una volta nella 500 Miglia di Indianapolis, sperando di centrare quella Triple Crown che sta diventando ogni giorno di più un’ossessione per il driver di Oviedo. Nel 2021 però potrebbero riaprirsi le porte della Formula 1, come ammesso dallo stesso Alonso al Corriere dello Sport: “dopo la Dakar voglio tentare un’altra Indy ma poi studierò molto attentamente le nuove regole tecniche della F1. Quando saranno ufficializzate, se riterrò che davvero ci sarà la possibilità di vincere per tutti e non per un solo team, allora il mio ritorno sarebbe un’opzione concreta“.

