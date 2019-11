Risultati NBA – Oklahoma si gode un Gallo formato super, Harden è il solito uragano: LeBron trascina i Lakers

Il Gallo è l’autentico protagonista della vittoria dei Thunders su Philadelphia, non tradiscono nemmeno Harden e James che trascinano Houston e Lakers

Show di Danilo Gallinari nella notte NBA, il Gallo trascina Oklahoma alla vittoria su Philadelphia, segnando 28 punti e centrando il suo massimo in stagione.

Ottime le percentuali di realizzazione del giocatore azzurro, capace di mettere un 7/11 dal campo (3/5 da tre), oltre ad un perfetto 11/11 dalla lunetta. Coraggio e personalità per Gallinari, che tenta e sbaglia il tiro della vittoria sulla sirena, prima di riscattarsi all’overtime dove piazza 7 dei 20 punti che permettono ai Thunder di imporsi sui Sixers con il punteggio di 127-119. Prosegue senza sosta la marcia dei Los Angeles Lakers, che centrano il decimo successo in dodici incontri in questo avvio di stagione. I giallo-viola stendono con quale patema Sacramento, chiudendo la contesa sul 99-97. Doppia doppia per LeBron James, miglior realizzatore della partita con 29 punti e 11 assist, oltre a 4 rimbalzi che impreziosiscono la solita prestazione sopra le righe del Prescelto. Ad Est non fallisce un colpo nemmeno Boston, che si impone sul parquet di Golden State, in evidente crisi.

I Celtics, guidati dalla coppia Tatum-Brown, stendono 100-105 gli Warriors, centrando la decima vittoria in questo avvio di campionato. Vincono e convincono gli Hornets, che superano i Pistons 109-106, così come sorridono anche gli Orlando Magic, che non lasciano scampo davanti al proprio pubblico a San Antonio. Sedici i minuti trascorsi sul parquet da Belinelli, autore di 6 punti e 4 rimbalzi, un po’ pochino per un giocatore del suo calibro. Il solito James Harden trascina invece Houston contro Indiana, il Barba ne mette a referto 44 nel successo per 111-102 dei Rockets. Stesso identico bottino per Beal, autentico protagonista del successo esterno dei Wizards sul parquet di Minnesota. Sorride infine anche Memphis, abile a superare Utah 107-106.

