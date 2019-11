Risultati Eurolega 9ª giornata – Il Barcellona non dà scampo al Fenerbahce, CSKA ko contro il Baskonia

I blaugrana centrano la settima vittoria in nove partite contro il Fenerbahce, i russi invece cedono in trasferta al Baskonia

Cala il sipario sulla nona giornata di Eurolega, iniziata ieri e conclusasi oggi con le ultime due partite in programma. Vince e convince il Barcellona, che centra il settimo successo in nove partite contro il Fenerbahce, steso con il risultato di 89-63. Partita a senso unico a favore dei blaugrana, che partono subito fortissimo prendendo il largo già nei primi due quarti, chiusi in vantaggio di 14 punti. Nella ripresa il gap tra le squadre aumenta, fino al +26 finale.

Nell’altra partita della serata, il Baskonia fa valere il fattore campo nel match contro il CSKA Mosca, ribaltando i pronostici della vigilia. Sconfitta davvero sorprendente per i russi, che non riescono ad avere la meglio su una squadra più giù in classifica, incassando il terzo ko in stagione. Il match termina 80-70 per gli spagnoli, che agganciano così al decimo posto il Bayern Monaco, abile ieri a battere in casa l’Olympiacos.

