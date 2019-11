Paris Saint-Germain, Tuchel bacchetta Neymar: “il suo viaggio a Madrid non mi è piaciuto per niente”

L’allenatore dei parigini ha parlato in conferenza stampa del viaggio di Neymar a Madrid, non nascondendo il proprio fastidio

Scoppia un piccolo caso Neymar in casa Paris Saint-Germain, colpa del viaggio organizzato dall’attaccante brasiliano per assistere ad alcune partite della nuova Coppa Davis, organizzata dell’amico ed ex compagno di squadra Piqué.

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di questa situazione, senza nascondere il proprio fastidio: “Neymar ci sarà contro il Lille, ma non so ancora se dall’inizio o a partita in corso, non ha i 90 minuti sulle gambe. Sul viaggio a Madrid cosa posso dire, non sono suo padre né un poliziotto, sono il suo allenatore ed è chiaro che da allenatore non mi sia piaciuto per nulla questo suo viaggio. Però non c’è da perderci la testa. Nelle ultime due settimane è stato molto professionale e ha lavorato più degli altri. Il Lille? E’ una squadra forte e pericolosa, corrono molto e sono abili in contropiede“.

