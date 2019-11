Pallavolo – Serie A1 Femminile: la Real Mutua vince il derby contro Bosca San Bernardo, oggi le altre gare del quinto turno

Alla Reale Mutua il derby piemontese contro Bosca San Bernardo, oggi tutto il resto del programma di giornata

Dopo aver vissuto soltanto due giorni fa il primo infrasettimanale dell’anno nella notte di Halloween, si ritorna subito in campo per l’anticipo della 5a giornata del Campionato di Lega Volley Femminile, che mette di fronte, nel secondo derby piemontese della stagione, la Bosca San Bernardo Cuneo e la Reale Mutua Fenera Chieri.

Le due compagini, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la stagione, si presentano entrambe reduci da una sconfitta per 3-0, la Bosca San Bernardo sul campo di Brescia a Montichiari, mentre la Reale Mutua ha ceduto in casa contro Il Bisonte Firenze. Voglia di riscatto dunque per entrambi gli schieramenti, che nonostante i passi falsi dell’ultimo turno, hanno già collezionato entrambe due vittorie.

Coach Pistola si affida al sestetto collaudato, con la diagonale Cambi-Van Hecke, Candi e Zambelli al centro, capitan Nizetich e Markovic in banda e Zannoni libero.

Risponde coach Bregoli con Poulter in cabina di regia, Grobelna opposta, Akrari e Rolfzen al centro, capitan Enright e Guerra in posto quattro e De Bortoli libero.

Dopo un primo set combattuto punto-punto senza esclusione di colpi, nel quale ha visto prevalere le padroni di casa per 25-23, rispondono le collinari, vincendo nettamente la seconda frazione per 25-12; le biancoblu si portano in vantaggio vincendo il terzo parziale, anch’esso giocato testa a testa e conclusosi sul 25-23, e chiudendo la partita con lo stesso punteggio nel quarto ed ultimo set.

Enright e compagne si portano a casa così l’intera posta, balzando in classifica al momentaneo quarto posto con nove punti, mentre le ragazze di Pistola, dopo aver trovato due importanti vittorie contro Scandicci e Monza, devono ritrovare energie mentali e fisiche per riprendere la corsa in campionato.

Il quinto turno del campionato proseguirà domenica alle ore 16.00, con Il Bisonte Firenze che ospiterà la Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre nel canonico orario delle 17.00 big match tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, mentre Lardini Filottrano e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta affronteranno rispettivamente la èpiù Pomì Casalmaggiore e la Saugella Monza. Lunedì 4 il primo posticipo tra Imoco Volley Conegliano e Zanetti Bergamo, la chiusura del turno sarà giovedì 7 con il duello tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Unet E-Work Busto Arsizio.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA

Sabato 2 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-23, 12-25, 23-25, 23-25)

Domenica 3 novembre, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Cesare-Pozzato ADDETTO VIDEO CHECK: Gianninò

Domenica 3 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Puecher-Curto ADDETTO VIDEO CHECK: Tavarini

Lardini Filottrano – èpiù Pomì Casalmaggiore ARBITRI: Zanussi-Florian ADDETTO VIDEO CHECK: Monini

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Saugella Monza ARBITRI: Canessa-Bellini ADDETTO VIDEO CHECK: Diana

Lunedì 4 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo ARBITRI: Piana-Luciani ADDETTO VIDEO CHECK: Scapinello

Giovedì 7 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Turtù-Feriozzi ADDETTO VIDEO CHECK: Giulietti

