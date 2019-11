Nuovo attacco alla famiglia Icardi, la frecciata arriva dal papà di Wanda Nara: “sono storditi dalla fama”

Il padre della moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente sia la figlia che l’attaccante argentino, rivelando di essere dalla parte di Maxi Lopez

La famiglia Icardi si trova a fronteggiare un nuovo attacco, questa volta l’offensiva arriva da Andrès Nara, padre della moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain.

Il genitore della show girl argentina non ha usato parole tenere nel corso della trasmissione Confrontados, spiegando i motivi del brutto rapporto che intrattiene con la figlia: “è un insieme di molti fattori: gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione. E’ una somma di diverse cose. Sto anche difendendo la situazione di Maxi Lopez e questa cosa forse la disturba”. Parole che seguono quelle rilasciate proprio qualche giorno prima a Radio Mitre: “con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. In questa fase, questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE