NBA – Nets, infortunio alla caviglia per DeAndre Jordan: i tempi di recupero

DeAndre Jordan si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra durante la sfida contro i Pelicans: il recupero dal suo infortunio è considerato ‘day to day’

Problemi sotto canestro per i Brooklyn Nets. La franchigia newyorkese ha perso per infortunio DeAndre Jordan durante la sfida contro i New Orleans Pelicans a causa di un problema alla caviglia. Pestando involontariamente il piede di JJ Redick, l’ex centro dei Clippers si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra che gli ha impedito di rientrare in campo. Secondo lo staff medico dei Nets la situazione è da valutare ‘day to day’, dunque non sarebbe grave ma avrà bisogno di essere monitorata costantemente al fine di stabilirne l’effettivo recupero. Possibile l’assenza di Jordan nella sfida contro i Blazers con Jarret Allen pronto ad un maggior minutaggio.

