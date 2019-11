NBA – Kevin Love esalta il talento di Doncic: “niente lo spaventa, è incredibile… è un mago”

Kevin Love spende delle parole di elogio per Luka Doncic: il lungo dei Cavs esalta il talento del giovane playmaker dei Mavericks

L’anno scorso è stato il Rookie of the Year, quest’anno ha tutta l’aria di volersi migliorare. Luka Doncic ha iniziato la stagione con 26.7 punti, 10.3 rimbalzi, 9.5 assist di media trascinando i Dallas Mavericks in piena zona Playoff. Il giovane playmaker sloveno ha strappato applausi ed elogi da grandi nomi della lega, fra i quali anche Kevin Love che ai microfoni di Cleveland.com ha dichiarato: “è incredibile. Già lo scorso anno ero rimasto estremamente colpito dal suo gioco ma oggi lo ha portato ad un livello ancora più alto. Ero seduto in panchina nel 4/4 quando ho alzato lo sguardo al punteggio, ho letto le sue statistiche e ho pensato: è la partita da 29 punti, 15 assist e 14 rimbalzi più ‘silenziosa’ che abbia mai visto. Il suo tiro è migliorato, niente lo spaventa, niente gli fa prendere decisioni sbagliate, è impressionante. Un mago”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE