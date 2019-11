NBA – Infortunio Caris LeVert, problema alla mano per il cestista dei Nets: i tempi di recupero

Infortunio al pollice della mano destra per Caris LeVert: il cestista dei Brooklyn Nets rischia di restare fuori oltre un mese

L’infermeria dei Brooklin Nets si riempie con un altro nome importante. Dopo il lungodegente Kevin Durant che tornerà nella prossima stagione e l’acciaccato Kyrie Irving che nelle ultime ore ha destato un po’ di preoccupazione per un problema alla spalla, anche Caris LeVert è stato giudicato out a tempo indeterminato dalla franchigia. Il cestista ha riportato un infortunio al legamento del pollice della mano destro per il quale, secondo l’insider ESPN Adrian Wojnarowski, dovrà stare fuori almeno 4-6 settimane.

