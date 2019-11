MotoGp, Test Jerez – Caduta Marquez, Marc svela: “ecco perchè sono andato al centro medico”

Marc Marquez sincero dopo la prima giornata di test a Jerez: ecco cosa ha spinto lo spagnolo a recarsi al centro medico dopo la caduta

Giornata difficile ieri a Jerez de la Frontera per Marc Marquez: nella prima giornata della seconda sessione invernale di test, il campione del mondo in carica è stato protagonista di una caduta non grave, che lo ha costretto però a recarsi al centro medico. Al termine della prima giornata di test, dominata da Maverick Vinales, Marc Marquez ha spiegato il motivo per il quale, dopo la caduta, nonostante non stesse andando ad alte velocità, ha preferito sottoporsi ad un controllo medico: “la caduta è stata un mio errore. Sono andato largo, ma fuori traiettoria in Curva 5, 9 e 13 sembra di essere sul bagnato. Specialmente stamattina. Sono andato largo, non andavo forte ma ho perso l’anteriore. Quando sono arrivato sulla ghiaia non ero in una grande posizione e ho avuto una sublussazione della spalla. Per quello sono andato al Centro Medico“, ha spiegato a Motorsport.

