MotoGp, Max Biaggi e quel curioso consiglio a Valentino Rossi: “bisogna fare altro quando…”

Il Corsaro ha parlato del futuro di Valentino Rossi, sottolineando come la Superbike potrebbe essere un’opportunità per il Dottore

Un altro anno di contratto ancora, poi Valentino Rossi dovrà decidere il proprio futuro, sedendosi a tavolino con la Yamaha per capire quali sono le intenzioni del team di Iwata.

Nel caso in cui l’esperienza del Dottore con la squadra giapponese dovesse interrompersi, Max Biaggi ha già pronta l’alternativa per il suo ex rivale, che potrebbe essere niente meno che la Superbike. Interrogato sulla questione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il ‘Corsaro’ ha ammesso: “se consiglierei a Valentino Rossi la Superbike? Fino a quando c’è tanto entusiasmo e non si sente la difficoltà a dare, finché non ti senti affaticato… perché no. È l’ambiente più bello, noi piloti vogliamo andare in pista e competere. Qualora questo venisse meno bisogna fare altro. Fenati? E’ un pilota vincente, il più vincente di questa categoria, però il meglio non l’ha ancora dato. Vogliamo creare qualcosa per aiutarlo a portare a casa ciò che vuole”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE