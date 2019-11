Mondiali Under 17 – Troppo Brasile per l’Italia, i verdeoro spezzano il sogno degli azzurri

Gli azzurrini si fermano ai quarti di finale battuti dal Brasile, che giovedì sfiderà la Francia nel penultimo atto della competizione

Si ferma ai quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Sono proprio i padroni di casa ad interrompere il sogno degli azzurri, sbarrandogli le porte della semifinale. I verdeoro si impongono con il risultato di 2-0 maturato nella prima frazione di gioco, grazie ai gol di Patryk dopo sei minuti e di Peglow al 40°. Avvio di gara troppo molle per gli uomini di Nunziata, incapaci di arginare le folate offensive degli avversari, sempre molto temibili in velocità.

Nella ripresa il risultato non cambia, così il Brasile può festeggiare il passaggio in semifinale, dove affronterà giovedì la Francia, che oggi ha superato la Spagna con un tennistico 6-1. Queste le parole alla fine del match del ct Nunziata, che ha provato a rincuorare i suoi ragazzi: “è stato un anno meraviglioso, un secondo posto agli Europei e concluso tra le prime otto squadre al mondo, Dovete essere fieri di quello che avete fatto e io non smetterò mai di ringraziarvi per i sacrifici e la determinazione che ci avete messo. Questo è solo l’inizio, mettete sempre questo entusiasmo e il futuro per voi sarà radioso“.

