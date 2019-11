Milan – Pioli applaude i rossoneri: “abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto”

Pioli si congratula con i suoi ragazzi dopo il pareggio del Milan contro il Napoli nell’anticipo di oggi a San Siro

La 13ª giornata di Serie A è iniziata oggi con tre anticipi: l’Inter è attualmente in campo contro il Torino, mentre nel pomeriggio la Juventus ha mandato al tappeto l’Atalanta per 3-1 ed il Milan ha pareggiato contro il Napoli al San Siro.

Dopo l’1-1 di oggi Pioli ha così commentato la prestazione dei rossoneri: “ero sicuro avremmo fatto la prestazione, nelle ultime settimane la squadra era consapevole delle cose da fare. I ragazzi hanno giocato con l’atteggiamento giusto, è mancato forse un gol. Peccato. L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, stiamo iniziando a giocare da squadra. Una partita che potevamo anche vincere. Dobbiamo solo fare un piccolo salto in avanti“, le parole ai microfonin Sky.

“L’importante è continuare a creare occasioni, anche oggi Piatek ne ha avute due. Sappiamo che per gli attaccanti è così, deve reagire per dimostrare le sue qualità. Sono soddisfatto di quello che sta facendo. Ho portato principi diversi da quelli precedenti, sono soddisfatto. Il problema è che no siamo a metà agosto ma a dicembre con il pubblico che giustamente si aspetta i risultati. Abbiamo avuto anche un calendario non facile, ma ce la siamo giocata alla pari con tutte. I giocatori devono capire che abbiamo certi valori“, ha concluso il tecnico rossonero.

